İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, \'Despina: Bir İzmir Hikayesi\' Tiyatrosunu İzledi

Kültür Sanat

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da sahnelenen Despina: Bir İzmir Hikayesi adlı tiyatro oyununu izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde perde açan, oyuncuları arasında eski devlet bakanlarından Yüksel Yalova'nın da yer aldığı 'Despina: Bir İzmir Hikayesi' adlı tiyatro oyununu izledi. Dervişoğlu ve tüm konuklar oyun sonrası oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.