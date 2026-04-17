İZKİTAP 2026 Başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı kapılarını açtı.

İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Kültürpark'taki açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, Roman ve Öykü Yazarı Oya Baydar ve çok sayıda davetli ve ketap severmer katıldı. 17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında açık olacak fuarda, yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve kültür kurumlarının katılımıyla okurlarını bekleyeceği ve İZKİTAP'ın onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatı isimlerinden Öykü ve Roman Yazarı Oya Baydar olduğu belirtildi. Bu yıl fuarda, yaklaşık 250 katılımcı yer alırken 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacakken, program kapsamında söyleşi ve imzalarla birlikte 500'e yakın etkinlik hayata geçirilecek.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Daha fazla kültür ve sanatla bağlantılı etkinlikler olsun diye çabalıyoruz. Bu düşünce ile Kültürpark'ın için de müzeler, sergi alanları, Hasan Ali Yücel, İlber Ortaylı kütüphanesi var. Her geçen gün yenileri eklenerek devam edecek. Düzenlendiğimiz etkinler şehrimizin kültür sanat yaşamına katkı verdiğimiz etkinlikler. Kitap fuarı da İzmir için çok değerli ve her zaman İzmirlilerin ilgisini çekmiş bir etkinlik. Ağaçların gölgesinde, kuş seslerin arasında kitaplarla buluşmak çok güzel bir olay. 7'nci düzenlenen fuarda 10 gün boyunca İzmirliler kitaplarla konuşacak, yazarlarla buluşacak edebiyat şehrin her yanına ulaşacak" dedi.

'İNSANLARIN KÜLTÜR DÜNYASINI ZENGİNLEŞTİREN İŞLERİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Fuar da yaklaşık 250 katılımcı, 400'e yakın yazar, şair, akademisyen ve sanatçı katılım gösterecek ve etkinlikler düzenlenecek. Asıl değerli olan sayılar değil de bir çocuğun ilk kitabını seçerken ki heyecanında ya da bir gencin hayran olduğu yazarla tanışmasında saklı olacak. Bu yıl onur konuğumuz Oya Baydar. Kendisi edebiyatımızın çınarlarından biridir. İnsanların bazı şeylerle yüzleşmesine katkı sunan biri. Burada kendisi ile bulunmak bir onur. Kültür bir şeylerin iyiye ya da kötüye gitmesinin yolu. Kültür yazılan kanunlarla olan bir şey değil yaşamla olgunlaşan ve insanların içselleştirdiği şey. Bir şeylerin yanlış gittiğine dair çevremizde birçok örnek var. Bunların bir yerlerdeki arızadan kaynaklandığını ve kültürümüzü yaralayan, kara renkler çalan durumların olduğunu düşünüyorum. İnsanların zihin dünyasını ve kültür dünyasını zenginleştiren işleri yapmak zorundayız. Edebiyata dair yapılan her şey çok değerli. İzmir, birçok yönüyle kültürlü, bir o kadar hoşgörülü ve farklı kültürü içinde barındıran bir şehir. Bu nedenle çok kolay sanatçı yetişiyor ve sanatçı ile barışık olan bir şehir. En çok ihtiyacımızın olan şeyin umut olduğu bir gerçek ancak umdun gerçeğe dönüşmesi için hepimizin üstüne düşen görevleri olduğunu da hatırlamamız lazım" diye konuştu.

'EDEBİYAT BİR UMUT PINARIDIR'

Öykü ve roman yazarı Oya Baydar ise "İzmir'de beni onur konuğu olarak seçmenizden onur duydum. Sadece iktidarlar değil okurlarda, yazarlara ideolojik olarak bakıp kendi fikirlerine bakarak reddeder ama bunu İzmir'de görmemiş olmaktan çok mutluyum. 80 yaş üstü olanların kuşağından geliyorum. Çok önemli bir kuşak. İçinden geçtiğimiz dönem hem dünyanın hem ülkemizin hiç yaşadığı kadar zor bir dönem. Burada umuda daha fazla ihtiyacımız var. Edebiyat toplumsal hafızayı canlandırma aracı olduğu kadar bir umut pınarıdır. Aynı zamanda sığınaktır" dedi.

'FUAR İZMİR'DE BİR BAHAR GELENEĞİ HALİNE GELDİ'

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, "Fuar İzmir'de bir bahar geleneği haline geldi. Ancak bu yıl okullarda yaşanan saldırılar nedeniyle buruk bir açılış yaptık. Her şeye rağmen buradayız ve kitapların etrafında toplanıyoruz. Bu duruş, yaşananlara karşı verilecek en güçlü cevaptır. İzmir; kitabı kaldırıma oturarak da metroda tutunarak da okuyan bir şehirdir. Bu bir tesadüf değil, kentin ruhunda olan bir zenginliktir. Fuarın tüm ziyaretçilerimize ve yayıncılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.