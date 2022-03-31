İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı

31.03.2022 20:13

İzleyenler gözlerine inanamadı.

İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni açılacak olan kültür ve sanat merkezinin inşaatın da Performans sanatı yapan Menderes Öngenç izleyenleri şok etti. İlginç figürlerle kendi yaşamını anlatmaya çalışan Öngenç'in yaptığı performansta kullandığı materyaller ise dikkatlerden kaçmadı

Ortakent Mahallesinde inşaat halinde olan yeni açılacak Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi. Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci olan Menderes Öngenç'in yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Deneysel müzik eşliğinde performans sanatı yaptığı figürlerini izleyenler gözlerine inanamadı. İnşaatın içerisine gelen orkestra eşliğinde kına ve çamura kendini bulayarak ilginç bir şov yaptı. İplere dolanan sanatçının yaptığı figürlerin yanı sıra yüzlerce yumurta kabuğu, inşaat malzemeleri ve temsili mezar ise dikkatlerden kaçmadı. İnşaat çalışanlarının ve sanatseverlerin katıldığı gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.

İnşaata sergilenen deneysel müzik eşliğinde performans sanatı gösteride bir insanın evinde yaşadığı zorlukları anlattığı ve her zorluğu yendiğinde yeni bir zorlukla karşılaştığının anlatan gösterinin ardından kısa bir açıklama yapan Öngenç kendi yaşamını anlattığını ifade etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi Menderes Öngenç, "Bu sanat çalışması tez projemdi. Bir bireyin, yuva ve evle bütünleşebilmesi için karşılaştığı zorluklarla ya da kendi geçmişiyle kendi memleketine özlemle hatırlanan bir duyguyu dile getirdim. Bir insanın sıkışıp kalmışlığını aslında anlatıyorum. Buradaki toprak ile de geçmişiyle yüzleşmesi olarak adlandırıyorum. Yumurta kabukları bir doğumun, saflığı ve yeni bir yaşamın varlığını temsil ediyor. Bu yuvadan uçan kuşların yumurtaları da olabilir ya da bir bireyin kendi yuvasını yaparken simge olarak göstermiştim. Çok uzun zamandır yumurta kabuklarını topluyorum. Bu performansı ilk defa sergiledim" dedi.

İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı
İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı
İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı

YORUMLAR
500
Muğla'da üzerine mermer düşen vinç operatörü hayatını kaybetti Muğla'da üzerine mermer düşen vinç operatörü hayatını kaybetti Denizin dibini çöplüğe çevirmişler: 400 kilogram çöp çıkartıldı Denizin dibini çöplüğe çevirmişler: 400 kilogram çöp çıkartıldı

Yumurta, Bodrum, İnşaat, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement