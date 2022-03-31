İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı - Son Dakika

İzleyenler gözlerine inanamadı... Sanatçı, ilginç figürlerle kendi yaşamını böyle anlatmaya çalıştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni açılacak olan kültür ve sanat merkezinin inşaatın da Performans sanatı yapan Menderes Öngenç izleyenleri şok etti. İlginç figürlerle kendi yaşamını anlatmaya çalışan Öngenç'in yaptığı performansta kullandığı materyaller ise dikkatlerden kaçmadı

Ortakent Mahallesinde inşaat halinde olan yeni açılacak Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi. Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenci olan Menderes Öngenç'in yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Deneysel müzik eşliğinde performans sanatı yaptığı figürlerini izleyenler gözlerine inanamadı. İnşaatın içerisine gelen orkestra eşliğinde kına ve çamura kendini bulayarak ilginç bir şov yaptı. İplere dolanan sanatçının yaptığı figürlerin yanı sıra yüzlerce yumurta kabuğu, inşaat malzemeleri ve temsili mezar ise dikkatlerden kaçmadı. İnşaat çalışanlarının ve sanatseverlerin katıldığı gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.

İnşaata sergilenen deneysel müzik eşliğinde performans sanatı gösteride bir insanın evinde yaşadığı zorlukları anlattığı ve her zorluğu yendiğinde yeni bir zorlukla karşılaştığının anlatan gösterinin ardından kısa bir açıklama yapan Öngenç kendi yaşamını anlattığını ifade etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi Menderes Öngenç, "Bu sanat çalışması tez projemdi. Bir bireyin, yuva ve evle bütünleşebilmesi için karşılaştığı zorluklarla ya da kendi geçmişiyle kendi memleketine özlemle hatırlanan bir duyguyu dile getirdim. Bir insanın sıkışıp kalmışlığını aslında anlatıyorum. Buradaki toprak ile de geçmişiyle yüzleşmesi olarak adlandırıyorum. Yumurta kabukları bir doğumun, saflığı ve yeni bir yaşamın varlığını temsil ediyor. Bu yuvadan uçan kuşların yumurtaları da olabilir ya da bir bireyin kendi yuvasını yaparken simge olarak göstermiştim. Çok uzun zamandır yumurta kabuklarını topluyorum. Bu performansı ilk defa sergiledim" dedi.