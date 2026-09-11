İzmir'de Bonsai Sergisi açıldı, 27 sanatçının 90'a yakın eseri görücüye çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Bonsai Sergisi açıldı, 27 sanatçının 90'a yakın eseri görücüye çıktı

İzmir\'de Bonsai Sergisi açıldı, 27 sanatçının 90\'a yakın eseri görücüye çıktı
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Ulusal Bonsai Sanatı Derneğince İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen Bonsai Sergisi ve Sempozyumu başladı. Vali Süleyman Elban'ın katıldığı etkinlikte 27 sanatçının 90'a yakın eseri sergileniyor; sergi 13 Eylül Pazar günü saat 18.00'e kadar gezilebilecek.

İzmir'de "Bonsai Sergisi ve Sempozyumu" etkinliği başladı.

Vali Süleyman Elban, Ulusal Bonsai Sanatı Derneğince İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen programda, kentin kültür ve sanat hayatının zenginliğine dikkati çekerek, serginin İzmir'e çok yakıştığını söyledi.

Bonsainin bir ağaç yetiştirme biçiminden öte sanat eseri niteliği taşıdığını belirten Vali Elban, "Türkiye'nin dış mekan süs bitkilerinin yüzde 70'i İzmir'de, özellikle de Küçük Menderes Havzası'nda üretiliyor. Bu iki sektörün sanatçılar ve üreticilerle işbirliği yapmasını arzu ediyoruz. İzmir'de bundan sonra bir ilkbahar, bir de sonbahar sergisi düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer de Yalova ile İzmir arasında bir kültür sanat köprüsü kurulduğunu, bu tür nitelikli etkinliklerin kentin sanat vizyonuna değer kattığını anlattı.

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise tarihi bir komplekste sergi açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, mekan seçimi ve organizasyon sürecindeki desteklerinden ötürü Vali Elban'a teşekkür etti.

Ulusal Bonsai Sanatı Derneği Başkanı Ferit Aydın da uzun yıllardır icra ettikleri sanatı geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve protokol üyeleri, 27 bonsai sanatçısının 90'a yakın eserinin yer aldığı sergiyi gezerek, bitkileri inceledi.

Etkinlik kapsamında atölye çalışmaları ile bonsai bakımı ve toprak seçimine ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek.

Sergi, 13 Eylül Pazar günü saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Bonsai Sergisi açıldı, 27 sanatçının 90'a yakın eseri görücüye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Bonsai Sergisi açıldı, 27 sanatçının 90'a yakın eseri görücüye çıktı - Son Dakika
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