İzmir\'de Çanakkale Şehitlerini Anma ve Kahramanlık Türküleri konseri düzenlendi

Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitlerini Anma ve Kahramanlık Türküleri konseri gerçekleştirildi.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'ndeki konserde, genel sanat yönetmenliğini ve koro şefliğini Salih Sütoğlu'nun yaptığı koro kahramanlık türküleri seslendirdi.

Konser, Tufan Candemir'in anlatımlarıyla zenginleştirildi, seyirciler de türkülere eşlik etti.