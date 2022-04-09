İzmir'de down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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İzmir'de down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

09.04.2022 16:29
İzmir'de down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

İzmir'de, gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu 18 yaşındaki Bengüsu Çetin için temsili düğün yapıldı.

İzmir'de, gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu 18 yaşındaki Bengüsu Çetin için temsili düğün yapıldı.

İzmir Balkan Kadınları Derneği tarafından Bayraklı ilçesindeki düğün salonunda organize edilen temsili düğüne, Çetin'in ailesi, arkadaşları, down sendromlular ve dernek üyeleri katıldı.

Beyaz gelinlikle düğün salonuna giren Çetin'e aile üyeleri eşlik etti.

Genç kız, ilk dansı babası Fikret Çetin ile sanatçı Ferhat Göçer'in "Kızım" şarkısı eşliğinde yaptı. Bengüsu Çetin, daha sonra arkadaşlarıyla dans edip eğlendi.

Anne Ayşe Çetin, temsili düğüne destek veren herkese teşekkür etti.

Kızının en büyük hayalinin gelinlik giyebilmek olduğunu belirten Çetin, "Bir hafta içinde her şey olup bitti. Bengüsu yerinde duramadı. 18 yaşına giriyor ve doğum gününü böyle kutlamak istedik. Heyecandan uyuyamadı. Anlatılmaz bir duygu. Bir anne olarak ben de çok duygulanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor." dedi.

Baba Fikret Çetin ise down sendromlu olduğu için kızını toplumdan uzak tutmadıklarını söyleyerek, "Bengüsu topluma karışınca, dışarı çıkınca mutlu oluyor. En sevdiği şey de müzik." diye konuştu.

Hayali olan gelinliği giyerek bol bol dans edip fotoğrafçılara poz veren Bengüsu Çetin ise "Çok mutluyum, iyiyim. Arkadaşım var çok mutluyum. Kuaföre gittim çok heyecanlıyım." dedi.

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Ferhat Göçer, Düğün, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu - Son Dakika


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