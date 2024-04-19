İzmir\'de düzenlenen resim sergisiyle öğrenciler zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirildi

Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı turizme katkı sağlıyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın turizmin yıl geneline yayılması açısından önemli olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen karnaval, Adana ve Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Karnavalın, Kültür Yolu Festivali ile birlikte gerçekleştirilmesi ise daha da önemli hale geliyor. Adana'da düzenlenen etkinliklerin içeriğini artırarak 12 aya yaymayı hedefleyen Vali Köşger, karnavalın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde merkezi idare, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıldığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da karnavalın halk tarafından sahiplenildiğini ve Adana'nın tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Karnavalın ekonomik değeri ise yaklaşık 5 milyar lirayı aşacak.