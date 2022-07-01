İzmir'de "Kartondan Tekneler Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de "Kartondan Tekneler Yarışması" düzenlendi

01.07.2022 19:38
İzmir'de "Kartondan Tekneler Yarışması" düzenlendi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "14. Geleneksel Kartondan Tekneler Yarışması" gerçekleştirildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "14. Geleneksel Kartondan Tekneler Yarışması" gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan ekipler bugün Cumhuriyet Meydanı'nda kartondan hazırladıkları teknelerle Konak Pier yanında yarıştı.

Startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in verdiği yarışa katılanlar, belirlenen mesafeyi tekneleriyle geçmeye çalıştı. Bazı teknelerin yarışı tamamlayamadığı yarışta birinciliği Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin hazırladığı karton tekne kazandı.

Yarışmanın ardından bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Körfez Festivalinin kortej yürüyüşü Konak Pier'den Gündoğdu Meydanı'na kadar gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ, İZDOĞA ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor.

Festival 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 350 TL Yol Yardımı ve Askıda Bilet Kampanyası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 350 TL Yol Yardımı ve Askıda Bilet Kampanyası TİM, Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlıyor TİM, Odaklı İnoSuit Programı ile firmaları geleceğe hazırlıyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 'Kartondan Tekneler Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de "Kartondan Tekneler Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement