İzmir'de Kolombiya Kahve Festivali yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Kolombiya Kahve Festivali yapıldı

14.05.2022 22:29
İzmir'de Kolombiya Kahve Festivali yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kolombiya Büyükelçiliği tarafından "Kolombiya Kahve Festivali" düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kolombiya Büyükelçiliği tarafından "Kolombiya Kahve Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda (Karantina Meydanı) düzenlenen festivale, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Kolombiya İzmir Fahri Konsolosu Eli Alharal ile çok sayıda İzmirli katıldı.

Festivale katılanlar geleneksel, Türk ve Kolombiya kahvesinin yanı sıra sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini deneyimleme fırsatı buldu. Festival, Latin dans gösterisi ve İbis Maria konseriyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, yaptığı konuşmada, Kolombiya şehirleri ile dostluk bağlarını bu tür festivallerle çoğaltacaklarını söyledi.

Büyükelçi Julio Anibal Riano Velandia ise bu etkinliklerin taşıdığı kardeşlik ruhu nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu festival, Kolombiya ile Türkiye arasındaki yakınlığı pekiştirmek için sanat ve kültürün buluşmasıdır. Kahve önemli sembollerimizden birisidir. Hem Türkler hem de Kolombiyalılar için kahve, kültürel mirasımızın bir parçasıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bu festivale öncülük ettiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında "Vertigo Graffiti" topluluğu tarafından yapılan "Umudun Dansı" adlı "Kolombiya Dostluk Muralı" açılışı da yapıldı.

Mural çalışmasında duvarlardan birinde dans eden kadın diğerinde ise erkek figürü yer alıyor. Duvarın iki yüzeyine yapılmış eserlerden biri meydandaki sahne duvarında kalacak. Diğer yüzeydeki eser ise duvara uygulanan yüzey kaplama malzemesi üzerine yapıldığı için sergileme süresi bittikten sonra metro veya İZBAN istasyonlarından birine taşınarak kalıcı olarak sergilenmesi sağlanacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kolombiya, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Kolombiya Kahve Festivali yapıldı - Son Dakika


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