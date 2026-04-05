İzmir'de Kültür Sanat Etkinlikleri

İzmir'de 6-12 Nisan'da tiyatro, opera, müzikal ve konserlerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, hafta boyunca farklı sahnelerde konser, opera ve müzikal performanslarıyla izleyici karşısına çıkacak. Elhamra Sahnesi'nde 6 Nisan'da "İtalyan Gecesi", 8 Nisan'da "Fransız Melodileri" konserlerini sahneleyecek. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 7 ve 9 Nisan'da "Tosca" operası, 11 Nisan'da ise "Bir Tenor Aranıyor" müzikali izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Ve Kazanan", "Atölyeden Sahneye" ve "Orfin'in Müzik Kutusu", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Nihayet Makamı", Urla Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 9 Nisan'da "Gülizar Takımı" konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 10 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Orhun Orhan yönetiminde, solist Kris Garfitt eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

"Geleneksel Japon Bebek Origami" atölyesi 6 Nisan'da, "Doğru Stratejilerle Sürdürülebilir Yaşam Tasarımı" söyleşisi 7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Sultan Nagihan'ın "ebru" atölyesi ile Selim Öztaş Musiki Kulübünün "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" konseri 8 Nisan'da yapılacak.

Aşık Dadaloğlu anma etkinliği ile akrilik boya atölyesi 9 Nisan'da düzenlenecek.

Çini sanatçıları Mehmet Günyeli ve Serap Ereyli'nin "Göller Kurumasın Balıklar Ölmesin" sergisi 6-19 Nisan'da, Nursen Ener ve Gülsen Gürer'in "Siyah ve Beyazda" sergisi 7-12 Nisan'da ziyaret edilebilecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen AASSM Uluslararası Barok Müzik Festivali, 6 Nisan'da "İzmir Barok ve Fermata Oda Korosu" konseriyle devam edecek. "Işıktan Gölgelere: Dönüşen Sesler/Rönesans'tan Barok Döneme Ses Manzaraları" adını taşıyan konserde Fermata Oda Korosu ve kornet sanatçısı Martin Boltarauer sahne alacak.