İzmir'de Kültür Sanat Haftası

08.03.2026 14:34
İzmir, 9-15 Mart tarihlerinde zengin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İzmir, 9-15 Mart arasında tiyatrodan baleye, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 9 Mart'ta "Cello Quartet" konserini, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 10 Mart'ta "Don Kişot" balesini, 14 Mart'ta ise "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu da hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Ve Kazanan", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Yuko" ve "Kaçaklar", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 12 Mart'ta "Acemaşıran Klasik Takımı" konseriyle sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 13 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Gürer Aykal yönetiminde konser verecek.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Öğretim görevlisi Selim Martin'in "Anaerkil'den Ataerkil'e: Cinsiyet Hiyerarşisinin Tarihi" söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Davranış Tasarımı" atölyesi 9 Mart'ta düzenlenecek.

Gökçe Zeynep Güzey'in "İzmir'deki Kutsal Ziyaret Yerleri: Türbeler ve Yatırlar" söyleşisi ile Hüma Zeybek'in "Anadolu'da Kadim Dişil Bilgeliğin Kültürel Sürekliliği ve Sembolizmi" söyleşisi de aynı gün gerçekleştirilecek.

Yaşar Ülkü'nün "111. Yılında Çanakkale Zaferi" söyleşisi 10 Mart'ta yapılacak.

Selim Öztaş Musiki Kulübü'nün "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" konseri 11 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Özkurt'un "İstiklal Marşı'nın Yazılış Süreci ve Kabulü" söyleşisi 12 Mart'ta, Nazlı Ümit'in "Türk Tiyatrosunda Oyun Tasarımı" söyleşisi ise 13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Fevzi Çakmak'ın "Zamanın İzleri" sergisi de 12-18 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

Ayrıca O'da Tekfen, 11 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verecek. Konserde Aleksandr Borodin'in "Poloveç Dansları", Nikolay Rimski Korsakov'un "Şehrazad Süiti", Pedro Iturralde'in eserleri ve Tolga Taviş'in anonim türküler düzenlemeleri seslendirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, İzmir, Son Dakika

