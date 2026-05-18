İzmir'de Kültür Sanat Haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Kültür Sanat Haftası

18.05.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, 18-24 Mayıs'ta zengin kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İzmir, 18-24 Mayıs'ta tiyatrodan operaya, konserlerden söyleşilere uzanan zengin kültür sanat programlarına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 21-23 Mayıs'ta "Tosca" operasını, 22 Mayıs'ta "İZDOB Cello Quartet" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Nihayet Makamı", "Doğum" ve "Büyük İskender'in Atı", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ise "Diktat", "İnsancıklar" ve "Callback" sahnelenecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 21 Mayıs'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda solist Sibel Aşkın eşliğinde "Nihavend Takım" konseri verecek.

İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 22 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Bahar" konseriyle dinleyicilerle buluşacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 22 Mayıs'ta şef Alessandro Cedre, solist Krzysztof Meisinger eşliğinde sezon kapanış konserinde sahne alacak.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

"Koleksiyonerlik Bağlamında Kültürel Miras: Vitali Franco Şeker Poşeti Koleksiyonu" adlı söyleşi ile "Gençliğin Sesi: 19 Mayıs Konseri" yarın yapılacak.

"İç Batı Anadolu'da Bir Tunç Çağı Yerleşimi: Aşağıseyit Höyüt" ile "Tarih Biliminin Kültürel Miras Bilincine Katkısı" söyleşisi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Şule Becer'in "Yüreğinin Götürdüğü Yere Git" sergisi 14-26 Mayıs, Özgün Baskı Resim Grubu'nun "İzler" sergisi 18-23 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'deki etkinlikler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, genç sanatçılar yarın AASSM'de sahne alacak.

İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali 21-24 Mayıs arasında AASSM'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen festivale 75 koro katılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Kültür Sanat Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!

12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 12:52:24. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kültür Sanat Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.