İzmir'de Rus şarkıcı, aktör ve şair Vladimir Vysotsky'nin fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı sergi açıldı.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Sekizde Sahne'de yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Şükrü Özçevik'in küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışına Ankara Rus Müzik Müzesi küratörü ve gazeteci Aliona Palazhchenko da katıldı.
Sergide, Vysotsky'nin 20 fotoğrafının yanı sıra plak, CD, kitap, pul ve çeşitli hatıra paralar katılımcıların beğenisine sunuldu.
Şükrü Özçevik, yaptığı açıklamada sergiye gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, benzer sanat etkinliklerini İzmirli sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.
Aliona Palazhchenko da Türk izleyicilerin Rus kültürüne ve sanatına aşinalığını artırarak iki halkın yakınlaşmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, "Her milletin uzlaşmaz muhalifler tarafından bile eşit derecede sevilen ve saygı duyulan, inanılmaz insanları vardır. Bunlardan biri de Vysotsky. Tıpkı Barış Manço gibi..." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de Vladimir Vysotsky sergisi açıldı - Son Dakika
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zafer Algöz'ün 87 yaşında hayatını kaybeden babası Cevdet Algöz'ün cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Algöz için Koca Cami'de düzenlenen törene sanatçılar ve yakınları katıldı. Cevdet Algöz, eşi Güner Algöz'ün mezarının yanına defnedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lev Tolstoy'un 'Savaş ve Barış' oyununu Budapeşte'de sahneleyecek. Oyun, 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması kapsamında 18 Nisan'da Ulusal Tiyatro'da izleyicilerle buluşacak. Festivalin amacı ise siyasetin yıktığı köprüleri yeniden inşa etmek olarak belirtiliyor.
Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı'nın 15'incisi, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Konferansta, dünyanın pek çok ülkesinden uzmanlar halı, kilim ve dokuma konularındaki özgün araştırmalarını sunacak. Ayrıca, Antika Halı Fuarı'nda geleneksel halılar sergilenecek ve İstanbul'un farklı müze ve galerilerinde açılacak sergiler de konferansla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok siyasetçi ve sanatçı katıldı. İnanoğlu'nun eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Tören öncesinde sanatçılar ve yakınları, İnanoğlu'nun sinemaya olan katkılarını ve kişiliğini anlattı. Cenaze namazının ardından İnanoğlu'nun naaşı aile mezarlığına defnedildi.
Oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Burhaniye Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Zafer Algöz'ün yanı sıra birçok sanatçı ve dostu katıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu. Konservatuvar öğrencileri, özel çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için vakıfta bir araya geldi ve çeşitli Türk müziği eserlerini seslendirdi. Konser sonunda özel çocuklar dans ederek eğlendi.
Trabzon'da Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi'nde, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Trabzon Üniversitesi öğrencileri müzik dinletisi sunarken, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri merkezdeki kedi ve köpek kulübelerini boyadı. Programa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli HAYDİ ekipleri de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, etkinliklerle sahipsiz hayvanlara dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.
Sergi, lalenin Doğu ve Batı'da önemini vurgulayarak, tulipomania dönemini anlatan çağdaş tasarımları bir araya getiriyor. 55 sanatçının 200 eserine yer verilen sergi, 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.
Kahramankazan'da Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri verildi. Ödül törenine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, ortaokullar arası kategoride birinci olan Şahin Ortaokulu öğrencileri oyunlarını sahneledi ve ödüller sahiplerine takdim edildi.
İstanbul Modern, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olmasının ardından 11 ve 12 Nisan'da sanatseverleri ağırlayacak. Müzede yer alan sergiler arasında Ozan Sağdıç'ın belgesel fotoğraflarının yer aldığı sergi de bulunuyor. Ayrıca, dijital kültüre odaklanan 'Zamansız Meraklar' sergisi ve 'Renzo Piano: Yerin Ruhu' sergisi de ziyaretçilere sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?