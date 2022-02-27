İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu - Son Dakika
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İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu

27.02.2022 15:09

İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar Karadenizliler Derneğinin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar Karadenizliler Derneğinin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte, katılımcılar, Karadeniz ezgileriyle horon oynandı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da etkinliğe katıldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu
İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu
İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu

YORUMLAR
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İsmail Yetişkin, Seferihisar, Karadeniz, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de yaşayan Karadenizliler, Seferihisar'daki etkinlikte buluştu - Son Dakika


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