İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Japonya'da konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Japonya'da konser verdi

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Japonya\'da konser verdi

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japonya'nın Kyoto kentinde konser verdi. Konserde, klasik Türk müziğinden eserler sunuldu ve Japonya Kültür Ajansı Başkanı ve Kyoto Modern Sanatlar Müzesi Başkanı da dinleyiciler arasındaydı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi ve Nagoya Başkonsolosu da konserde hazır bulundu.

14.05.2024 16:46
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İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Japonya'nın Kyoto kentinde konser verdi.

Konser, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri kapsamda, Rohm Tiyatro binasında düzenlendi.

Yüzlerce sanatseverin katıldığı konserde, klasik Türk müziğinden eserler sunuldu.

Japonya Kültür Ajansı Başkanı Tokura Shunichi ve Kyoto Modern Sanatlar Müzesi Başkanı Fukunaga Osamu, dinleyiciler arasında yer aldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ve Nagoya Başkonsolosu Damla Gümüşkaya'nın da iştirak ettiği konserde, sanatçılara çiçek verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Japonya'da konser verdi - Son Dakika

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