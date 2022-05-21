İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi - Son Dakika
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İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi

21.05.2022 10:49
İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi.

Konserde sanatçılar Nurgün Baburhan, Seza Agun, Lorenzo Mok Arranz, Gökhan Varkan, Hasan Alptekin piyanist Nadya Golup Gönen eşliğinde eserler seslendirdi.

İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçılarından soprano Seza Agun AA muhabirine, Ödemiş'te son derece keyifli ve güzel bir ortamda konser verdiklerini belirtti.

Agun, öğrenci ve öğretmenlerin gösterdiği ilgiden son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Ödemiş Arkeloji Müzesinde düzenlenen konser sonrası Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat, İzmir Devlet Opera ve Balesi adına sanatçı Seza Agun'a çiçek takdim etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Ödemiş Arkeoloji Müzesinde konser verdi - Son Dakika


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