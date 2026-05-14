İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Oyun

14.05.2026 15:17
İzmir Devlet Tiyatrosu, 'Oyuncu (Ben-Feuerbach)' oyununu 19-20 Mayıs'ta Samsun'da sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Oyuncu (Ben-Feuerbach)" oyununu Samsun'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alınan, çevirisini Sema Engin Edinsel'in yaptığı eser, 19 ve 20 Mayıs saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Rejisörlüğünü Gürol Tonbul'un üstlendiği oyunda, uzun yıllar sahnelerden uzak kalan bir oyuncunun yeniden tiyatro sahnesine dönme çabası ve varoluş mücadelesi ele alınıyor.

Oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını ise Zeki Kayar üstleniyor. Müziğini Cem İdiz'in hazırladığı eserin koreografisi Şafak Ersözlü imzası taşıyor.

Tek perdelik oyunun başrol oyuncusu Hakan Özgömeç'e Deniz Taylan Tombul ve Fulya Gezici eşlik edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat

