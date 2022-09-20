Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İzmir Şube Müdürlüğü tarafından Yukarıkızılca , Aşağıkızılca, Vişneli, Dereköy, Gökyaka, Cumalı ve Yeşilköy mahallelerinde toplam 175 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yukarıkızılca, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kemalpaşa'da 175 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

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