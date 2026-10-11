İzmir Menderes\'teki Klaros\'ta 7 mekanlı Roma dönemi yapısında kazı sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki Klaros Kutsal Alanı'nda, ziyaretçilerin konakladığı yapılar ile Roma İmparatorluğu dönemine ait 7 mekanın bulunduğu yapı biriminde kazı çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen Klaros kazılarına belediye de destek veriyor.

Arkeolog, mimar, restoratör, konservatör, epigrafist ve nümismatların yer aldığı disiplinler arası ekip, kazı sezonu boyunca farklı alanlarda çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, kazıların iki farklı alanda devam ettiğini belirtti.

Kutsal alanın giriş yapısının doğusunda yürütülen çalışmalarda MS 1. ve 2. yüzyıllarda kutsal alanı ziyaret edenlerin konakladığı yapıların bulunduğunu aktaran Zunal, bu yapıların "katagogeion" olarak adlandırıldığını, günümüzde motel ya da pansiyon sistemine benzetilebileceğini kaydetti.

Zunal, kutsal alanın ana kenti Notion yönünde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir yapı biriminde de kazıların 2016'dan bu yana devam ettiğini belirterek, yapının Roma İmparatorluk Dönemi'nde, MS 1. ve 3. yüzyıllar arasında kullanıldığını anlattı.

Yapının kuzey bölümünde 7 mekan bulunduğunu, güneyde de bunlara paralel 7 mekan daha olabileceğini düşündüklerini ifade eden Zunal, ortada açık avlulu bir alanın yer aldığını belirtti.

Zunal, yapının işlevinin henüz kesin olarak belirlenemediğini kaydederek, günlük kullanım kapları ve sikkelerin tarihlendirme çalışmalarına katkı sağladığını ifade etti.

Dönemin üç büyük kehanet merkezinden biri olarak görülüyor

Klaros Kutsal Alanı, Antik Çağ'da Apollon adına kehanetlerde bulunulan önemli merkezlerden biri olarak biliniyor. MÖ 13. yüzyılda kurulduğu değerlendirilen alan, Didim ve Delphi'deki Apollon tapınaklarıyla birlikte antik dünyanın üç büyük kehanet merkezinden biri olarak kabul ediliyor.