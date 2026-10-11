İzmir Menderes'teki Klaros'ta 7 mekanlı Roma dönemi yapısında kazı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Menderes'teki Klaros'ta 7 mekanlı Roma dönemi yapısında kazı sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Menderes\'teki Klaros\'ta 7 mekanlı Roma dönemi yapısında kazı sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Menderes'teki Klaros'ta ziyaretçi konaklama yapıları ile Roma dönemine ait 7 mekanlı yapı biriminde kazılar sürüyor. Kazı Başkanı Zunal, yapının işlevinin kesinleşmediğini, günlük kaplar ve sikkelerin tarihlendirmeye katkı sağladığını belirtti.

İzmir'in Menderes ilçesindeki Klaros Kutsal Alanı'nda, ziyaretçilerin konakladığı yapılar ile Roma İmparatorluğu dönemine ait 7 mekanın bulunduğu yapı biriminde kazı çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen Klaros kazılarına belediye de destek veriyor.

Arkeolog, mimar, restoratör, konservatör, epigrafist ve nümismatların yer aldığı disiplinler arası ekip, kazı sezonu boyunca farklı alanlarda çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal, kazıların iki farklı alanda devam ettiğini belirtti.

Kutsal alanın giriş yapısının doğusunda yürütülen çalışmalarda MS 1. ve 2. yüzyıllarda kutsal alanı ziyaret edenlerin konakladığı yapıların bulunduğunu aktaran Zunal, bu yapıların "katagogeion" olarak adlandırıldığını, günümüzde motel ya da pansiyon sistemine benzetilebileceğini kaydetti.

Zunal, kutsal alanın ana kenti Notion yönünde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir yapı biriminde de kazıların 2016'dan bu yana devam ettiğini belirterek, yapının Roma İmparatorluk Dönemi'nde, MS 1. ve 3. yüzyıllar arasında kullanıldığını anlattı.

Yapının kuzey bölümünde 7 mekan bulunduğunu, güneyde de bunlara paralel 7 mekan daha olabileceğini düşündüklerini ifade eden Zunal, ortada açık avlulu bir alanın yer aldığını belirtti.

Zunal, yapının işlevinin henüz kesin olarak belirlenemediğini kaydederek, günlük kullanım kapları ve sikkelerin tarihlendirme çalışmalarına katkı sağladığını ifade etti.

Dönemin üç büyük kehanet merkezinden biri olarak görülüyor

Klaros Kutsal Alanı, Antik Çağ'da Apollon adına kehanetlerde bulunulan önemli merkezlerden biri olarak biliniyor. MÖ 13. yüzyılda kurulduğu değerlendirilen alan, Didim ve Delphi'deki Apollon tapınaklarıyla birlikte antik dünyanın üç büyük kehanet merkezinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatAS RomaKültürGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:05:39. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Menderes'teki Klaros'ta 7 mekanlı Roma dönemi yapısında kazı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei