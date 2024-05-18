İzmir Olgunlaşma Enstitüsü\'nden Keyfiye Temalı Defile

Kültür Sanat

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Bir Göç Hikayesi: Keyfiye" temalı "Köklerim" isimli defile düzenlendi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Türk topluluklarının göç yollarında birbirlerini tanımalarını sağladığı rivayet edilen çizgili renkli dokuma kumaş olan keyfiyenin yeniden hayat bulması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarla oluşturulan arşivdeki keyfiyeler, Enstitünün atölyelerinde usta zanaatkarlar tarafından farklı renklerde yeniden dokundu.

Şala benzeyen bir aksesuar olan keyfiye, aslına uygun olarak dokunarak rengarenk çizgileriyle güncel tasarımlara dönüştü.

Koleksiyon oluşturulurken "sıfır atık" bilinciyle atık kumaşlar, aksesuar ve takılarda değerlendirildi.

El tezgahlarında dokunan keyfiye kumaşlarla hazırlanan ve 28 parçadan oluşan kıyafet, ayakkabı ve çantalar, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirilen "Bir Göç Hikayesi: Keyfiye" temalı "Köklerim" adlı defile ile sergilendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın'ın da izlediği defile katılımcılardan beğeni aldı.