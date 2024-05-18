İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nden Keyfiye Temalı Defile - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nden Keyfiye Temalı Defile

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü\'nden Keyfiye Temalı Defile

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Bir Göç Hikayesi: Keyfiye' temalı 'Köklerim' isimli defile büyük ilgi gördü.

18.05.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Bir Göç Hikayesi: Keyfiye" temalı "Köklerim" isimli defile düzenlendi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Türk topluluklarının göç yollarında birbirlerini tanımalarını sağladığı rivayet edilen çizgili renkli dokuma kumaş olan keyfiyenin yeniden hayat bulması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarla oluşturulan arşivdeki keyfiyeler, Enstitünün atölyelerinde usta zanaatkarlar tarafından farklı renklerde yeniden dokundu.

Şala benzeyen bir aksesuar olan keyfiye, aslına uygun olarak dokunarak rengarenk çizgileriyle güncel tasarımlara dönüştü.

Koleksiyon oluşturulurken "sıfır atık" bilinciyle atık kumaşlar, aksesuar ve takılarda değerlendirildi.

El tezgahlarında dokunan keyfiye kumaşlarla hazırlanan ve 28 parçadan oluşan kıyafet, ayakkabı ve çantalar, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirilen "Bir Göç Hikayesi: Keyfiye" temalı "Köklerim" adlı defile ile sergilendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın'ın da izlediği defile katılımcılardan beğeni aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nden Keyfiye Temalı Defile - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler
10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
10:40 Husumetli aileler arasında kavga Kemer ve sopalar havada uçuştu Husumetli aileler arasında kavga! Kemer ve sopalar havada uçuştu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:43:02. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nden Keyfiye Temalı Defile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement