İzmit'teki Antik Su Kemerinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İzmit'teki Antik Su Kemerinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi

İzmit\'teki Antik Su Kemerinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Üçtepeler antik su kemerinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşen görüntüsü, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

13.08.2024 05:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen Üçtepeler antik su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkati çekiyor.

Üst kısımlarında bulunan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerden, yapıldığı dönemden sonra sürekli onarım gördüğü anlaşılan yapı, zamana meydan okuyan bir simge olarak varlığını sürdürüyor.

Doğal ve tarihi görünümü yıldızların parıltısıyla birleşen su kemeri, tarihine tanıklık etmek ve geçmişin izlerini sürmek isteyenlerin özel durakları arasında yer alıyor.

Perseid meteor yağmurunun da gözlemlendiği kemer, çevresindeki doğal güzelliklerle fotoğraf tutkunlarına adeta davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA

kocaeli, Kemer, Doğa, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmit'teki Antik Su Kemerinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 06:35:34. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'teki Antik Su Kemerinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement