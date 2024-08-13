İzmit\'teki Antik Su Kemerinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen Üçtepeler antik su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkati çekiyor.

Üst kısımlarında bulunan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerden, yapıldığı dönemden sonra sürekli onarım gördüğü anlaşılan yapı, zamana meydan okuyan bir simge olarak varlığını sürdürüyor.

Doğal ve tarihi görünümü yıldızların parıltısıyla birleşen su kemeri, tarihine tanıklık etmek ve geçmişin izlerini sürmek isteyenlerin özel durakları arasında yer alıyor.

Perseid meteor yağmurunun da gözlemlendiği kemer, çevresindeki doğal güzelliklerle fotoğraf tutkunlarına adeta davetiye çıkarıyor.