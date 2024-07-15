İzmit'teki erken Cumhuriyet dönemi eseri olan halk eğitim binasının restorasyonu tamamlandı

Kültür Sanat

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelleri 1938'de atılan erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halk eğitim binasının restorasyonu tamamlandı.

Tepecik Mahallesi'nde 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'deki üç örnekten birisi olarak, erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi mimari anlayışını yansıtan yapı, mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlandı.

İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak 1980 yılında hizmet vermeye başlayan binanın restorasyon çalışmaları, Nisan 2023'te Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) başlatıldı.

Halkevi binasını ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, beraberindeki gazetecilerle yapıyı gezerek, restorasyon sürecine ilişkin slaytı izledi

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonu tamamlanan yapının "halkevi" olarak bilinen ama çeşitli fonksiyonlarla kente hizmet eden bir yapı olduğunu aktardı.

"Bu güzel binayı restore edip, tekrar geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize emanet etmenin haklı onur ve gururunu yaşıyoruz." diyen Yavuz, projede emeği geçen vali yardımcıları, YİKOB yetkilileri, Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler ile müteahhit firma temsilcileri ve çalışanlarının ortaya büyük bir emek koyduğunu kaydetti.

Yavuz, "Söz verdiğimiz gibi, yaklaşık 1 yıl içerisinde de binayı bitirerek, gençlerimize hizmet edecek hale getirdik. İnanıyorum ki bu binada gençlerimiz kendisini geliştirecek, daha donanımlı hale gelecek, bilimsel, sanatsal ve kültürel toplantıların, tartışmaların yapıldığı güzel bir alan olarak şehrimize hizmet etmeye devam edecek. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Halkevi binası, kütüphane, bilgisayar odaları, ses kayıt stüdyosu, sanat atölyeleri ve çok amaçlı salon ile 24 saat gençlerin hizmetinde olacak.