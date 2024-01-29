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İznik Gölündeki Tarihi Bazilikaya Papaz Akını - Son Dakika
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İznik Gölündeki Tarihi Bazilikaya Papaz Akını

Rum patrik ve beraberindeki papazlar İznik'teki bazilika önünde fotoğraf çektirdi. İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika, dünyanın en büyük 10 keşfi arasında yer alıyor.

İznik Gölündeki Tarihi Bazilikaya Papaz Akını
29.01.2024 - 23:40,  Güncelleme: 00:18
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İznik gölündeki tarihi bazilikaya papaz akını

Rum patrik ve beraberindeki papazlar İznik'teki bazilika önünde fotoğraf çektirdi

BURSA - 2010 yılında havadan çekilen bir fotoğraf sonrası keşfedilen ve dünyanın en büyük 10 keşfi arasında yer alan İznik Gölü'nün içinde bulunan 2 bin yıllık bazilikayı Rum patrik Bartholomeos ve beraberindeki bir grup papaz ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi'nde katıldığı denizden haç çıkarma töreni sonrasında İznik ilçesine giderek burada İznik Gölü'nün suları altında bulunan ve dünyanın en büyük 10 keşfi arasında gösterilen tarihi bazilikanın bulunduğu alana gelerek tel örgülerin ardından fotoğraf çektirdi.

Aziz Neophytos adına yapılan bazilikanın, İznik Gölü'nün sularına İS 740 yılındaki depremle gömüldüğü tahmin ediliyor. Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in yüzlercesi toplatılarak Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı 1. Konsil'in (İznik Konsili) bu bazilikada yapıldığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup papaz resmi kıyafetleri ile bazilika önünde görüldü. Güvenlik gereği kapalı olan bazilikaya giremeyen papazların bol bol fotoğraf çektiği görüldü.

İznik'teki bazilikanın tarihi

Bazilika, Havadan Fotoğraflama Çalışmaları sırasında, İznik Gölü'nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde "Senato Sarayı" olarak tanımlanan bu anıtsal yapı, yaklaşık 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Yapılan keşiflerde bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor. Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik'te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi olarak biliniyor. Aziz Neophytos adına yapılan bazilikanın, İznik Gölü'nün sularına İS 740 yılındaki depremle gömüldüğü tahmin ediliyor. Hristiyanlık kutsal kitabı İncil'in yüzlercesi toplatılarak Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı 1. Konsil'in (İznik Konsili) bu bazilikada yapıldığı söyleniyor.

(AB-UU-İHS)

Kaynak: İHA
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