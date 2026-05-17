İznik'te Kırgız Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İznik'te Kırgız Şenlikleri Coşkusu

İznik\'te Kırgız Şenlikleri Coşkusu
17.05.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde Kırgız Şenlikleri yapıldı, geleneksel yemekler ve oyunlar sunuldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde Kırgız Şenlikleri düzenlendi.

Kırgız Cumhuriyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ve Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cengiz Toktobekov, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra Kırgızlar Türbesi'nde dua ederek kurban kesti.

İznik Gölü kıyısında düzenlenen etkinliklerde geleneksel Kırgız yemekleri hazırlandı, yöresel oyunlar oynandı ve Kırgız sanatçılar sahne aldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı organizasyon gün boyu sürdü.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, burada yaptığı konuşmada, İznik'in tarih boyunca medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirtti.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan gönül köprüsünün en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Kökleri Orta Asya'nın engin bozkırlarına uzanan Kırgız kültürü misafirperverliği, dayanışmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı merkeze alan zengin bir geçmişe sahiptir. Bu kültürü burada, İznik'te yaşatmak ve tanıtmak, bizler için bir kültürel zenginlik olduğu kadar aynı zamanda gönül bağlarımızı da güçlendiren bir adımdır. Her yıl İznik'te düzenlenen bu anlamlı buluşmanın, Türk dünyası arasındaki birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Özellikle genç nesillerimizin birbirini tanıması, kültürlerini yaşatması ve bu kardeşlik ruhunu geleceğe taşıması açısından bu organizasyonlar büyük önem taşımaktadır."

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de etkinliğin her yıl İznik'te düzenlenmesine verilen destek dolayısıyla Belediye Başkanı Usta'ya teşekkür etti.

Etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, İznik Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Tan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sipahi, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri, çok sayıda davetli ve Kırgız vatandaşı katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İznik'te Kırgız Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:26:57. #7.12#
SON DAKİKA: İznik'te Kırgız Şenlikleri Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.