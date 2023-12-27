 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İznik'te Tarih Arşivi ve Okuma Odaları Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İznik'te Tarih Arşivi ve Okuma Odaları Hizmete Açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde belediye tarafından Süleyman Paşa Medresesi'nde oluşturulan Tarih Arşivi ve okuma odaları, bölgenin zengin tarihini araştırmak isteyenlere geniş imkanlar sunuyor.

İznik\'te Tarih Arşivi ve Okuma Odaları Hizmete Açıldı
27.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 12:01
Abone Ol

Bursa'nın İznik ilçesinde belediye tarafından Süleyman Paşa Medresesi'nde ekim ayında oluşturulan Tarih Arşivi ve okuma odaları, bölgenin zengin tarihini araştırmak isteyenlere geniş imkanlar sunuyor.

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, AA muhabirine, Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Süleyman Paşa Medresesi'nde önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

Peşte, 700 yıllık oluşturdukları İznik Tarih Arşivi'nin hem araştırmacılar hem de İznikli gençler için önemli bir kaynak haline geldiğini ifade etti.

Medresenin 11 odasından 3'ünü Tarih Arşivi olarak değerlendirdiklerini anlatan Peşte, bu alanda çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

İznik'in zengin tarihini doğru kaynaklardan öğrenme ihtiyacıyla yola çıktıklarını kaydeden Peşte, İznik Gölü ve İznik Gölü Havzası, depremselliği, tarihi gibi konularda da araştırmaların sürdüğünü, aynı zamanda tarım arazileri ve bereketli ova üzerine yapılan çalışmaların da arşivde yer aldığını belirtti.

Eşrefoğlu Rumi ve Davudi Kayseri gibi İznikli alimlerin isimlerinin verildiği iki okuma odasının da Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata geçirildiğini söyleyen Peşte, ziyaretçilerin medreseye uğradıklarında bu arşivdekii kaynaklardan doğru bilgilerle İznik'i keşfetmelerine imkan sağlandığını vurgulandı.

İznik Tarih Arşivi'nin kaynak sayısının arttığını, projenin ilçenin tarihine ışık tutan önemli bir arşiv olma amacını taşıdığını kaydeden Peşte, meraklıları ve ilgilileri medresede düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Süleyman Paşa, Orhan Gazi, Bursa, İznik, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İznik'te Tarih Arşivi ve Okuma Odaları Hizmete Açıldı - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: İznik'te Tarih Arşivi ve Okuma Odaları Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement