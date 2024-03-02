İzollu İlkokulu Minikler Halk Oyun Ekibi İl İkincisi Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzollu İlkokulu Minikler Halk Oyun Ekibi İl İkincisi Oldu

İzollu İlkokulu Minikler Halk Oyun Ekibi İl İkincisi Oldu

Malatya'da düzenlenen halk oyunları minikler (A) karma yarışmasında, Kale ilçesini temsil eden İzollu İlkokulu minikler halk oyun ekibi il ikincisi oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada İzollu İlkokulu Halk Oyunları Topluluğu ilçeye dönerek ödüllerini aldı. Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, emeği geçen hocaları ve öğrencileri tebrik etti.

02.03.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
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Malatya'da düzenlenen halk oyunları minikler (A) karma yarışmasında, Kale ilçesini temsil eden İzollu İlkokulu minikler halk oyun ekibi il ikincisi oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen "Halk Oyunları Minikler (A) Karma" Kategorisinde İzollu İlkokulu Halk Oyunları Topluluğu il ikincisi olarak ilçeye döndü.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, emeği geçen hocaları ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Recep Bulut, Gençlik, Malatya, Spor, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzollu İlkokulu Minikler Halk Oyun Ekibi İl İkincisi Oldu - Son Dakika

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