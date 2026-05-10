İzzet Baysal Şükran Günleri Başladı

Bolu'da İzzet Baysal anısına düzenlenen "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" çeşitli etkinliklerle başladı.

İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurucusu hayırsever merhum iş insanı İzzet Baysal için Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, üniversite ve Kent Konseyi işbirliğinde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda İzzet Baysal Caddesi'nde kamu kurumları, ilçe belediyeleri, dernekler ve köy temsilcilikleri tarafından stantlar açıldı.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Kent Konseyi temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri stantları temsil etti.

Şükran Günleri 4 gün boyunca kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle sürecek.