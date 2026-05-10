İzzet Baysal Şükran Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzzet Baysal Şükran Günleri Başladı

İzzet Baysal Şükran Günleri Başladı
10.05.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen etkinliklerle İzzet Baysal anısı yaşatılıyor; stantlar açıldı.

Bolu'da İzzet Baysal anısına düzenlenen "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" çeşitli etkinliklerle başladı.

İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurucusu hayırsever merhum iş insanı İzzet Baysal için Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, üniversite ve Kent Konseyi işbirliğinde etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda İzzet Baysal Caddesi'nde kamu kurumları, ilçe belediyeleri, dernekler ve köy temsilcilikleri tarafından stantlar açıldı.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Kent Konseyi temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri stantları temsil etti.

Şükran Günleri 4 gün boyunca kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzzet Baysal Şükran Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:45
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 12:58:20. #.0.4#
SON DAKİKA: İzzet Baysal Şükran Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.