Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

ELAZIĞ Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Elazığ'da coşkuyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Elazığ'da bir dizi etkinlikler gerçekleşti. İlk olarak İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezindeki programa geçildi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesinin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi sunuldu. Daha sonra Serhatlar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından zeybek ve öğrenciler ise halk oyunu oynadı. Son olarak ise komandolar tarafından her bir ağızdan komando marşı okundu. Program; resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Bugün Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, "Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mahsur olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeni sağlamak üzerindeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman taktirini kazanmıştır" dedi. Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.