Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir' - Son Dakika
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Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir'

06.06.2022 10:29

Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir' Japonyalı arkeolog binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartıyor Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartmaya devam eden Japonyalı arkeolog tarafından yapılan kazı çalışmalarında, milattan...

Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir'

Japonyalı arkeolog binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartmaya devam eden Japonyalı arkeolog tarafından yapılan kazı çalışmalarında, milattan önce Ukrayna topraklarından ayrılan Kimmerler'in, Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu tahmin ediliyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkiinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, mayıs ve haziran aylarında yapılıyor. "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiinde, Japonyalı arkeolog başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, arkeoloji kazılarında Anadolu'ya gelen Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Büklükale'de en yeni Osmanlı döneminde de yerleşme olduğunu belirten Matsumura, "Onun altında Helenistik dönemine ait yerleşmesi tespit ettik. Helenistik'in altında Geç Demir Çağ denilen Akhamenid pers dönemindeki yerleşmede var" dedi.

"Kimmerler'e yada İskitlere özgü hayvan motifleri objeleri tespit ettik"

Kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Matsumura, "Şimdi Rusya ile savaş yapan Ukrayna bölgesinden Kimmerler diye kavimler Anadolu'ya gelmiş. Onlar tarafından yapılmış olan yerleşme yada kale. Biz Anadolu'da ilk defa burada tespit etmiş olduk. Arkada çok büyük bir sur duvar var. Bunların o dönemde yapılmış olduğunu düşünüyoruz ve onun çağdaşı olan mimarinin içerisinde Kimmerler'e yada İskitlere özgü hayvan motifleri ve objeleri tespit ettik. Şimdi onun altında çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

Matsumura, Hitit'ten önceki Asur Ticaret Çağı denilen dönemi milattan önce kültürel üzerinde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir'
Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir'
Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir'
Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir'

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Kaynak: İHA

Karakeçili, Kırıkkale, Ukrayna, Japon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon arkeolog keşfetti: 'Kimmerler'in Anadolu'daki ilk yerleşim yeri Kırıkkale olabilir' - Son Dakika
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