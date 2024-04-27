Japonya'da Fuji Dağı'na bakış noktasına bariyer çekilecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Japonya'da Fuji Dağı'na bakış noktasına bariyer çekilecek

Japonya\'da Fuji Dağı\'na bakış noktasına bariyer çekilecek

Japonya'da bulunan Fuji Dağı'na tırmanış rotalarından biri olan Yoşida Patikası'ndaki fotoğraf noktasına yabancı turistlerin neden olduğu şikayetler üzerine bariyer çekilecek. Turist sayısındaki artışın çöp birikintilerine ve trafik kurallarına uyulmamasına sebep olduğu belirtilerek, bölge yönetimi uygun önlemleri alacağını açıkladı. Bariyer çekilmesi planlanan nokta, Fuji Dağı'nı Lawson market zinciri ile aynı karede gösterdiği için popüler hale gelmiş durumda. Bu önlemle birlikte turistlerin kötü niyetli davranışlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.

27.04.2024 07:57  Güncelleme: 07:59
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Japonya'da bir kasaba, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı'na nazır fotoğraf noktasına "yabancı turist" kaynaklı şikayetler nedeniyle bariyer çekecek.

Fuji Dağı'na tırmanış rotalarından Yoşida Patikası eteğindeki "Fujikawaguçiko", dağ manzaralı fotoğraf noktası nedeniyle yabancı turistlerin uğrak noktası.

Turist sayısındaki artış kaynaklı çöp birikintilerinin oluşması ve trafik kurallarına uyulmaması, Fujikawaguçiko yönetimini, fotoğraf çekimlerini engellemeye sevk etti.

Fujikawaguçiko yönetimi, yabancı turistlerin yol açtığı çöp birikintileri ve trafik kurallarına uymamasının "yerel halkı bıktırdığını" ifade ederek uygun önlemleri alacağını bildirdi.

Bölgede "turist istilası" şeklinde nitelenen durum karşısında, uyarıları dikkate alınmayan yönetim, popüler manzara ve çekim noktasına bariyer ağı çekme kararı aldı.

"Önlem almak zorunda kalmamız üzücü"

Turistlerin "kötü niyetli" davranışları kaynaklı bu önlemleri alacaklarını kaydeden yönetim "Bu tür önlem almak zorunda kalmamız üzücü." ifadesini kullandı.

Önlem doğrultusunda 2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde renkli ağ bariyer gelecek hafta içinde fotoğraf çekim noktasına kurulacak.

"Çok daha 'Japon' hissettirdiği algısı"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görünürken, bariyer çekilmesi planlanan noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha 'Japon' hissettirdiği algısı oluşturduğu ve daha popüler hale geldiği" şeklinde tarif ediliyor.

Lawson mağazasının karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.

Araçlarını, fotoğraf çekim noktasına yasa dışı park eden turistlerin, "daha iyi görüntü yakalayabilme" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmandığı görülebiliyor.

Ulusal simge

Yamanaşi Eyalet Valiliği yetkilisi, açıklamasında "Aşırı turizm ve bunun sonucu çöpler ve dikkatsiz yürüyüşçüler, Fuji Dağı'nın karşı karşıya olduğu en büyük sorun" dedi.

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Mirası listesinde" bulunan 3 bin 776 metrelik Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyinde tırmanışçılar için popüler kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Japonya'da Fuji Dağı'na bakış noktasına bariyer çekilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Fuji Dağı'na bakış noktasına bariyer çekilecek - Son Dakika
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