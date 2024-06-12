John Surman Quartet İstanbul'da konser verdi

Kültür Sanat

Serbest cazın öncüsü olarak görülen İngiliz sanatçı John Surman, İstanbul'da konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşan John Surman Quartet, "Words Unspoken" adlı yeni albümündeki şarkılardan hazırladıkları bir repertuvarı seslendirdi.

Saksafon, klarnet ve synthesizer icra eden Surman'a vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft, davulda ise Thomas Stronen eşlik etti.

Surman, konserin ardından sahneye gelerek dinleyicileri selamladı ve konsere geldikleri için teşekkür etti.

Kariyerinin ilk on yılında serbest ve modal caz alanında önemli eserler üreten ve İngiliz cazının önemli isimleri arasında yer alan Surman, 1960'ların ortalarında Mike Westbrook Band'de bariton saksafon çalarak tanındı.

Şubat ayında 80. yaş gününü kutlamak için on besteden oluşan "Words Unspoken" adlı albümünü piyasaya süren müzisyen, son albümüyle uzun ve geniş yelpazeli kariyerindeki derin müzikal anlayışını yansıttı.