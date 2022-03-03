Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 3 şehirde 3 ayrı konser için ülkemizde - Son Dakika
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Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 3 şehirde 3 ayrı konser için ülkemizde

03.03.2022 14:22
Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 3 şehirde 3 ayrı konser için ülkemizde

Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern'in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, 'The Wet Tennis' tur kapsamında 3 ayrı şehirdeki 3 farklı konser için Epifoni organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor.

Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern'in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, 'The Wet Tennis' tur kapsamında 3 ayrı şehirdeki 3 farklı konser için Epifoni organizasyonu ile Türkiye'ye geliyor.

Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri 'Forgive Me'yi yarın (4 Mart) yayınlayacak olan grup, 30 Eylül akşamı İstanbul, 1 Ekim Ankara ve 2 Ekim gecesi de İzmir'de sahne alacak.90'ların house müziğinden ilham alıp, 'Drinkee' ve 'Batshit' gibi uluslararası hitlere imza atan, 2017'de Grammy'e aday gösterilen ikili, müzikseverlere dans dolu unutulmaz bir akşam yaşatacak.


- İstanbul
Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 3 şehirde 3 ayrı konser için ülkemizde
Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 3 şehirde 3 ayrı konser için ülkemizde
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İstanbul, Türkiye, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Jungle pop ikilisi Sofi Tukker, 3 şehirde 3 ayrı konser için ülkemizde - Son Dakika


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