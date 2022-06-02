Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

02.06.2022 18:37

Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı Erzurum Tanıtım Günleri'ne kadayıf dolması yeme yarışması damga vurdu.

Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

ANKARA - Erzurum Tanıtım Günleri'ne kadayıf dolması yeme yarışması damga vurdu.

Erzurum'un kültürel ürünlerini ve yöresel lezzetlerinin vatandaşlara tanıtıldığı Erzurum Tanıtım Günleri Ankara Millet Bahçesi'nde başladı.

Erzurum'dan getirilen esnafların, kadayıf dolmasından göğermiş peynire, cağ kebaptan kıtlama şekere kadar Erzurum'un kültürünü yansıtan tüm ürünlerini sergilediği program, vatandaşların akınına uğruyor.

Cağ Kebabı Ustası Emrah Yılgın, Erzurum'a ait ünlü Cağ Kebabı'nın diğer yemeklerden farkını anlattı. Yılgın, "Besi koyunundan yapılmıyor. Dışarıdan dağda doğal otlarla beslenen ve belirli kilolara ulaştıktan sonra kesilen koyunların sinirleri alınıyor, yumuşak bir şekilde 2-3 gün marinede bekletildikten sonra şişe vuruluyor. Başka bir özelliğini sorarsınız odun ateşinde doğal ortamda pişiriliyor. Tüpte pişmez bu, közde piştiği için ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

Pasinler Belediyesi'nin standında bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, "Pasinler halkı olarak bu etkinliğe katıldık. İlçemizi en iyi temsil etme noktasında burada bulunuyoruz. İlimize ilçemize hayırlar getirmesini istiyoruz. Tanıtımımıza da fayda sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen tanıtım günlerinde Erzurum'a ait kadayıf dolması yeme yarışması da düzenlendi. Vatandaşların birbiriyle kıyasıya yarıştığı mücadelenin galibi ise Esat Bindesen oldu.

Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

YORUMLAR
500
Erzurum Tanıtım Günleri Başkent'te başladı Erzurum Tanıtım Günleri Başkent'te başladı
Kaynak: İHA

Pasinler, Erzurum, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika


Son Dakika
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 19:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kadayıf dolması yeme yarışmasında vatandaşlar birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement