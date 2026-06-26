Kadim Şehir Kastamonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kadim Şehir Kastamonu Sergisi Açıldı

26.06.2026 16:52
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Kastamonu Kalkındırma Derneği, Ankara'da 'Kadim Şehir Kastamonu' sergisini açtı.

Kastamonu Kalkındırma Derneğince, şehrin geçmişine ait fotoğrafların yer aldığı "Kadim Şehir Kastamonu" temalı sergi başkentte açıldı.

Ankara Kent Konseyi'ndeki sergide kentin tarihi ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması ve Kastamonu'nun tanıtımına katkı sunulması amacıyla geçmiş yıllara ait arşiv fotoğrafları ziyaretçilere sunuldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, açılışta yaptığı konuşmada sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu'nun "kadim" bir şehir olduğunu söyleyen Arıkan, "Yapacağımız çalışmalarla Kastamonu'nun hak ettiği yatırımları aldığı, hak ettiği değeri gördüğü günleri Rabb'imin bizlere nasip etmesini temenni ediyorum." dedi.

Kastamonu Kalkındırma Derneği Başkanı Turgay Civelekoğlu da şehrin tarih boyunca önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, düzenledikleri sergiyle kentin tarihi ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadim Şehir Kastamonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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