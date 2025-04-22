Kadın Çiftçiler İçin İklim Eğitimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadın Çiftçiler İçin İklim Eğitimi

Kadın Çiftçiler İçin İklim Eğitimi

BAİBÜ, iklim değişikliği ve tarım konularında kadın çiftçilere yönelik eğitim programı düzenledi.

22.04.2025 18:24
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve kadın çiftçilerin bu süreçteki rolünü güçlendirmek amacıyla eğitim programı düzenledi.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Çevre Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gamze Doğdu Yücetürk'ün yürütücülüğünü yaptığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Tarımda Kadınların Güçlendirilmesi" projesi kapsamındaki eğitimde, kadın çiftçilere iklim dostu tarım teknikleri, sürdürülebilir yeşil çözümler, döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili teorik bilgiler verildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Karaca, tarımın yükünü omuzlayan, emeğiyle toprağı berekete dönüştüren kadın çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin önemini vurguladı.

Karaca, iklim değişikliğinin çağın en büyük küresel sorunlarından biri olduğuna değinerek, "Etkilerini en derin şekilde hissettiren sektörlerin başında tarım gelmektedir. Bu zorlu süreçten en fazla etkilenen kesimlerden biri ise kadın çiftçilerimizdir. Zira onlar yalnızca üretimin değil aynı zamanda evin, ailenin ve geleceğin de yükünü omuzlamakta." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim programının, kadınların iklim değişikliğine karşı daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli hale gelmesini amaçladığını anlatan Karaca, aynı zamanda kadınların sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Yücetürk de projenin, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve tarımda çalışan kadınların bu süreçteki rolünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini aktardı.

İklim değişikliğinin, tarım sektörünü derinden etkilediğine işaret eden Yücetürk, şunları kaydetti:

"Ve bu durumdan en çok da kadın çiftçilerimiz etkilenmektedir. TÜİK 2022 verilerine göre, Türk kadınları tarımsal iş gücünün neredeyse yarısını oluşturmakta ve diğer uluslardan daha fazla saat ücretsiz emek harcamaktadır ancak kadın çiftçiler kaynaklara ve bilgiye sınırlı erişimleri, artan iş yükü ve sağlık sorunları, ekonomi, kayıplar, gıda güvensizliği gibi nedenlerle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı savunmasız konumdalar."

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özyurt, "İklim Direnci" ve "Sürdürülebilir Yeşil Çözümler" olmak üzere iki ayrı proje olduğunu kaydetti.

Programa, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, akademik-idari personel, öğrenciler ve kadın çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadın Çiftçiler İçin İklim Eğitimi - Son Dakika

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