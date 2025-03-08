Kadınlar Günü'nde 'İlham Veren Kadınlar' Etkinliği

'İlham Veren Kadınlar' Kadınlar Günü için Ataşehir'de buluştu

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların gücüne ve toplumsal katkılarına vurgu yapmak amacıyla özel bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliği ile akademi, spor gibi alanlarda uzman kadın konuşmacılar, deneyimlerini diğer kadınlara aktardı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Medicana Sağlık Grubu ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kadınların gücünü, gayretini ve toplumsal yaşama sağladığı katkıları vurgulamak amacıyla düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliği, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Alanlarında öne çıkan isimlerden oluşan kadın konuşmacılar, kadınların toplumsal hayattaki rolü, başarıları ve ilham veren hikayeleri üzerine sohbet etti ve dinleyicilere aktardı.

Başkan Adıgüzel: "Kız çocuklarımız başarı hikayelerinden ilham alacak"

Gazeteci Meral Karadağ moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin birinci oturumunda, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcusu Gizem Örge, Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özgün İyigün; ikinci oturumda ise, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk ve Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, kadınların toplumsal yaşama sağladığı katkılar, kadınların toplumdaki rolü ve etkisi üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüde kısa bir konuşma gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün burada birbirinden kıymetli konuklarımız var, başarı hikayelerini anlatacaklar. Eminim Ataşehir'den genç kadınlar, kız çocuklarımız bu başarı hikayelerinden ilham alacaklar" dedi.

"Ders niteliğinde bir panel oldu"

Etkinlik sonunda basına açıklamada bulunan Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, "Burada kadın mücadelesinde birlikte yol yürüdüğüm birçok kadın arkadaşlarımız da vardı. Yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili hem kamusal alanda hem de sosyal alanda sesimizi gür çıkarmaya çalıştık. Burada da yapmış olduğumuz bu etkinlik bir farkındalık çalışması. Diğer katılımcıların hepsi alanlarında uzman hocalarımız ve gururumuz voleybolcularımızdan Gizem Örge Hanım bizimleydi. Ders niteliğinde bir paneldi. Amacımız kadınların her alanda özgür ve ayakları üzerinde durduğunu herkese gösterebilmek" diye konuştu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcusu Gizem Örge ise, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle önemli bir günde Ataşehir Belediyesi ve Medicana'nın işbirliğinde kadınlara toplumun her yerinde hak ettikleri eşitliği sağlamak adına desteklediklerini görmek benim için çok önemli. Böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özgün İyigün, "Burada bir sürü kadın vardı ve onlar kendileri ile ilgili yeni bir şeyler oluşturmak isteyen kadınlardı. Kendileri için an oluşturmuş kadınlardı. Ben de konuşmamda 'kendine ait zaman oluştur' demeyi vurguladım. Buraya gelen kadınlar kendilerine ait zaman oluşturmuşlardı. Sağlık taramalarını aksatmamaları gerektiğini vurgusunu yaptık, meme kanseri taramalarının öneminden bahsettik, aşılarını aksatmamalarını vurguladık. Kadınları ben kendi adıma sağlık açısından bilgilendirdim. Kadın kadına destek olduğumuz bir gün olduğu için benim için önemli bir gündü" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Öztürk, "Öncelikle bir akademisyen olarak, kadının akademik dünyadaki yeri, liderlik yapısı dünyada ve Türkiye'de bu alanda meydana gelen gelişmeler ve özellikle akademide Türk kadınının ağırlığını göstermesi, dünya ortalamasının üstünde olması ve bunu dile getirebilmek çok büyük gurur verici bir şey benim için. Hepimizin bir hikayesi var ama insancıl yaşam, insan odaklı hümanist bakış açısı, hem bilimsel alanda hem de insana dokunan bütün mesleklerde ve insan hayatında muazzam bir güzelliğe sahip. Bunları dile getirme imkanını veren Medicana Sağlık Grubu'na ve Ataşehir Belediyesi'ne, Fenerbahçe Üniversitesi'nin bir çalışanı olarak bu süreçte yer alabilmek beni çok mutlu etti" dedi.