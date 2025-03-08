Kadınlar Günü'nde 'İlham Veren Kadınlar' Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kadınlar Günü'nde 'İlham Veren Kadınlar' Etkinliği

Ataşehir'de düzenlenen 'İlham Veren Kadınlar' etkinliği, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumsal katkılarına dikkat çekti. Alanında uzman kadın konuşmacılar, deneyimlerini paylaşarak ilham verdiler.

08.03.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'İlham Veren Kadınlar' Kadınlar Günü için Ataşehir'de buluştu

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların gücüne ve toplumsal katkılarına vurgu yapmak amacıyla özel bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliği ile akademi, spor gibi alanlarda uzman kadın konuşmacılar, deneyimlerini diğer kadınlara aktardı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Medicana Sağlık Grubu ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kadınların gücünü, gayretini ve toplumsal yaşama sağladığı katkıları vurgulamak amacıyla düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliği, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Alanlarında öne çıkan isimlerden oluşan kadın konuşmacılar, kadınların toplumsal hayattaki rolü, başarıları ve ilham veren hikayeleri üzerine sohbet etti ve dinleyicilere aktardı.

Başkan Adıgüzel: "Kız çocuklarımız başarı hikayelerinden ilham alacak"

Gazeteci Meral Karadağ moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin birinci oturumunda, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcusu Gizem Örge, Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özgün İyigün; ikinci oturumda ise, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk ve Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, kadınların toplumsal yaşama sağladığı katkılar, kadınların toplumdaki rolü ve etkisi üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Kürsüde kısa bir konuşma gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün burada birbirinden kıymetli konuklarımız var, başarı hikayelerini anlatacaklar. Eminim Ataşehir'den genç kadınlar, kız çocuklarımız bu başarı hikayelerinden ilham alacaklar" dedi.

"Ders niteliğinde bir panel oldu"

Etkinlik sonunda basına açıklamada bulunan Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, "Burada kadın mücadelesinde birlikte yol yürüdüğüm birçok kadın arkadaşlarımız da vardı. Yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları ile ilgili hem kamusal alanda hem de sosyal alanda sesimizi gür çıkarmaya çalıştık. Burada da yapmış olduğumuz bu etkinlik bir farkındalık çalışması. Diğer katılımcıların hepsi alanlarında uzman hocalarımız ve gururumuz voleybolcularımızdan Gizem Örge Hanım bizimleydi. Ders niteliğinde bir paneldi. Amacımız kadınların her alanda özgür ve ayakları üzerinde durduğunu herkese gösterebilmek" diye konuştu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcusu Gizem Örge ise, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle önemli bir günde Ataşehir Belediyesi ve Medicana'nın işbirliğinde kadınlara toplumun her yerinde hak ettikleri eşitliği sağlamak adına desteklediklerini görmek benim için çok önemli. Böyle bir etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özgün İyigün, "Burada bir sürü kadın vardı ve onlar kendileri ile ilgili yeni bir şeyler oluşturmak isteyen kadınlardı. Kendileri için an oluşturmuş kadınlardı. Ben de konuşmamda 'kendine ait zaman oluştur' demeyi vurguladım. Buraya gelen kadınlar kendilerine ait zaman oluşturmuşlardı. Sağlık taramalarını aksatmamaları gerektiğini vurgusunu yaptık, meme kanseri taramalarının öneminden bahsettik, aşılarını aksatmamalarını vurguladık. Kadınları ben kendi adıma sağlık açısından bilgilendirdim. Kadın kadına destek olduğumuz bir gün olduğu için benim için önemli bir gündü" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Öztürk, "Öncelikle bir akademisyen olarak, kadının akademik dünyadaki yeri, liderlik yapısı dünyada ve Türkiye'de bu alanda meydana gelen gelişmeler ve özellikle akademide Türk kadınının ağırlığını göstermesi, dünya ortalamasının üstünde olması ve bunu dile getirebilmek çok büyük gurur verici bir şey benim için. Hepimizin bir hikayesi var ama insancıl yaşam, insan odaklı hümanist bakış açısı, hem bilimsel alanda hem de insana dokunan bütün mesleklerde ve insan hayatında muazzam bir güzelliğe sahip. Bunları dile getirme imkanını veren Medicana Sağlık Grubu'na ve Ataşehir Belediyesi'ne, Fenerbahçe Üniversitesi'nin bir çalışanı olarak bu süreçte yer alabilmek beni çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ataşehir, Eğitim, Emekçi, Dünya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar Günü'nde 'İlham Veren Kadınlar' Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde 'İlham Veren Kadınlar' Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.