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AFYONKARAHİSAR - Kadınlar meslek edinirken aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Kadınlar meslek edinirken aile bütçesine katkı sağlıyor

06.01.2022 11:55

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitim alıp meslek öğrenen kadınlar, taş tozundan yaptıkları ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitim alıp meslek öğrenen kadınlar, taş tozundan yaptıkları ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim, İşletme, Kalkınma Kooperatifi, yöredeki kadınların uğrak noktası oldu.

Burada eğitim alanların ürettiği el emeği ürünler marketlerde, e-Ticaret yoluyla ve Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan "www.albikere.com" sitesi üzerinden satılıyor.

Kaymakam Mücahit Öztürk, AA muhabirine, Valilik bünyesinde 26 Kadın Kültür Evi ve 17 kooperatifle vatandaşlar için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu merkezlerde kadınlar için yaptıkları çalışmaları anlatan Öztürk, "Kadın Kültür Evlerini hem bir üretim hem de eğitim merkezi olarak, kadın akademisi olarak nitelendiriyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen her konuda ihtiyaç duydukları bilgileri, eğitimleri onlara sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kadınların taş tozundan dekoratif saksılar, magnet, hediyelik eşyalar yaptığını, kurdukları serada kaktüs ve peyzaj bitkileri yetiştirdiklerini belirten Öztürk, "e-Ticaret üzerinden ciddi satışlarımız oluyor. Ürün yelpazemizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Amacımız daha fazla kadını sisteme dahil etmek"

Öztürk, geldikleri noktadan memnun olduklarına işaret ederek, "Güzel bir noktaya geldik. Amacımız daha fazla kadını bu sistemin içine dahil etmek. Şu anda kadınlar hem üretiyorlar hem ev ekonomilerine destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin başkanı Nermin Denk, atölyede yoğun bir çalışmanın sürdürüldüğünü aktardı.

Serada da çiçekler yetiştirdiklerini ifade eden Denk, "Ayrıca dikiş atölyesinde tel kırma çanta yapıyoruz. Ürünleri e-Ticaretten ve toplu satışla satıyoruz. Buralardan kazandığımız parayı kadınlar alıyor. Onların da aile bütçesine katkı oluyor." dedi.

Kursiyerlerden Fadime Tıkır da "Çalışmak insana özgüven getiriyor. Çok memnunum. İyi ki çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR - Kadınlar meslek edinirken aile bütçesine katkı sağlıyor
AFYONKARAHİSAR - Kadınlar meslek edinirken aile bütçesine katkı sağlıyor
AFYONKARAHİSAR - Kadınlar meslek edinirken aile bütçesine katkı sağlıyor

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Ticaret, Afyon, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - Kadınlar meslek edinirken aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika


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