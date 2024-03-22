Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi
VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesindeki toplum merkezlerinde yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi ile Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Berivan Kültür Merkezinde yapılan eserler sergilendi. Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 22- 29 Mart tarihleri arasında açık olacak olan sergide çoğu geri dönüşüm malzemesinden oluşan yaklaşık 400 eser sergilendi.
Sergi ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Öznur Erdoğan, belediye bünyesindeki toplum merkezlerinde 36 kurs hocası ile 640 kursiyerin yer aldığını ifade ederek, "Kurs hocalarımızın ve kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği göz nuru sergimize tüm halkımızı davet ettik. Burada şu anda 400'e yakın ürün sergileniyor ve çoğu malzemelerimiz geri dönüşümle yapılmıştır. Yani biz burada hiçbir bütçe, hiçbir maliyet harcamadan yaptık. Bir hafta boyunca açık olacak olan sergimize tüm halkımızı ekliyoruz" dedi.
İpekyolu Belediyesinin ayrıcalıklı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kadınlar, bizim kursumuza gelerek bizden aldığı bilgileri, tecrübeleri Kadın Emeği Pazarında sergileyebiliyor. Biz kursiyerlerimize belge veriyoruz, Kadın Emeği Pazarında da ona yer açması için imkan sağlıyoruz. Kadınlarda orada herhangi bir ücret ödemeksizin, kira, elektrik, su gibi hiçbir gideri olmaksızın orada satışını yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Kültür Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ise açılan kurslar sayesine kadınların özgüvenlerinin oluştuğunu belirterek, "Kadınlar kurslarda boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Kurdele kesiminin ardından vatandaşlar sergiyi gezdi.
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