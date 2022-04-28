Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi

28.04.2022 00:09

Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi Kahramanmaraş'ta Kadir gecesi dualarla idrak edildi Kahramanmaraş'ta Kadir gecesini idrak eden müminler, namaz sonrası açılan Hırka-i Şerif'e sevgi seli gösterdi.

Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi

Kahramanmaraş'ta Kadir gecesi dualarla idrak edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kadir gecesini idrak eden müminler, namaz sonrası açılan Hırka-i Şerif'e sevgi seli gösterdi.

11 Ayın sultanı Ramazan'da idrak edilen Kadir gecesinde Müslümanlar camilere akın etti. Onikişubat İlçesinde yer alan ve 1618 yılında yapıldığı tahmin edilen Bayazıtlı Camiinde ise vatandaşlar teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası özel olarak saklanan Hırka-i Şerif açılarak cemaate sunuldu. Vatandaşların sevgisi ile karşılanan Hırka-i Şerif bir müddet tekbirler eşliğinde izlendikten sonra tekrar yerine konuldu.

Hırka-i Şerif'in camiye getirilişinin tarihi hakkında bilgi veren Bayazıtlı Cami İmam Hatibi Veli Ceyhan, "Camimizde bulunan Hırka-i Şerif 30 santimetre en ve 20 santimetre boyundadır. Camimize gelişi ise 1800 yıllarda dünyaya gelen Bayazıtoğlullarından Süleyman Bey, 1835 ve 40'lı yıllarda Maraş valiliği yapmıştır. Maraş eşrafı ve halkı tarafından çok sevilen ve mütevazi bir beyefendisidir. Kendisi o zamanlar İstanbul'daki kutsal emanetler sorumluları ile arası iyi olduğundan onlardan bir kutsal emanet talebinde bulunmuştur. Onlarda sevdikleri valiyi kırmayarak Hırka-i Şerif'i göndermiştir. Birkaç yıl kendi evinde muhafaza eden vali Süleyman bey, daha sonra camimize getirerek halkın istifadesine sunmuştur. Bizler de halkımızın maneviyatını güçlendirmek için her yıl Kadir gecesi gösterime sunuyoruz" dedi.

Kadir gecesi idrak etmek için camiye gelen müminler Hırka-i Şerif gösterisi ardına tespih namazı kıldı.

Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi
Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi
Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi
Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi

YORUMLAR
500
Filistin'de 250 bin Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti Filistin'de 250 bin Müslüman, Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'ya akın etti Kadir gecesi duası uzun! Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua! Kadir gecesi duası uzun! Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua!

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
00:04 Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 00:17:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir gecesinde 'Hırka-i Şerif' sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement