Kadırga Otçu Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle ünlü tarihi Kadırga yaylasında yüzlerce yıldır süren Otçu Şenliği bu yıl da gerçekleştirildi. Yöre sakinlerinin yöresel kıyafetleriyle katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insan bir araya gelip horon oynadı, hasret giderdi. Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliği'ne binlerce kişi katıldı. Şenliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde Cuma namazı kıldı.

"İnsanlar gurbette izinlerini bu tarihe göre ayarlıyor"

Kadırga Otçu Şenliği'nin geçmiş ile bugün arasında bir köprü olduğunu dile getiren Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, "Kadırga bütün Karadeniz'in yoğun bir şekilde katıldığı, insanların gurbette izinlerini bu tarihe ayarlayıp, Kadırga Yaylası Otçu Şenliklerinde buluştuğu günün adı. Geçmişten günümüze bir köprü, geleneklerimizin yaşadığı yerin adı Kadırga. Kültürümüzün adı Kadırga. Fatih Sultan Mehmet'in atını bağladığı, askerleriyle açık camiyi inşa ettiği ve namaz kıldığı yerin adı Kadırga. Kadırga bir sevda, Kadırga bir tutku, Kadırga bir heyecan. İnsanlar köyünden ot işi bittikten sonra yaylaya çıkıp, rahat bir nefes aldıkları zaman Kadırga'da buluşuyorlar her obamız, her yerleşimimiz kendi otçusuyla birlikte burada tek yürek, tek vücut oluyor" dedi.

"Burada Cuma vakti kesinlikle yağmur yağmaz"

Şenlikler kapsamında üstü açık camide Cuma namazı kıldıklarını söyleyen Trabzon Beşikdüzü Bozlu Mahallesi Muhtarı Zekeriya Hacı Bekiroğlu ise "Bu gelenek her yıl Temmuz ayının 3. Haftasında yapılıyor. Namazımızı kıldık şimdi de eğlenmeye devam ediyoruz. Burada açık camide kıldık namazımızı, burada hem açık hem de kapalı cami var buranın en büyük özelliği açık cami. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış. Burada Cuma günleri kesinlikle yağmur yağmaz. Cuma'dan sonra namazı kılarız sonra yağmur yağar. Bugün obamızdan otçu ile geldik, davul zurna kemençe eşliğinde. Sonra burada horonlar oynandı, kemençeler çalındı" diye konuştu.