Kültür Sanat

Kadırga Yaylası'nda Otçu Şenliği

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle ünlü tarihi Kadırga yaylasında yüzlerce yıldır süren Otçu Şenliği başladı.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde bir araya gelen binlerce kişi horon oynadı, hasret giderdi. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in de katıldığı şenlikte, obalarından sabah saatlerinde yola çıkan otçuların yamaçlardan davul zurna ve kemençe eşliğinde horon oynayarak festival alanına inişleri görsel şölen oluşturdu.

Denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında her Cuma günü Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla birlikte adeta küçük bir ilçeye dönüşen Kadırga Yaylasında düzenlenen Otçu Şenliği'ne binlerce kişi katıldı. Şenliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimler üzerinde yağmur altında Cuma namazı kıldı.

"Otçular Kadırga'yı gelincik bahçesi gibi süslüyor"

Kadırga Yayla Şenlikleri ile birlikte bu kültürü canlı tutmak ve gelecek nesillere de sağlıklı bir biçimde aktarmak için çalıştıklarını söyleyen Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, "Kadırga geçmişten günümüze gelen bir köprü tam 563 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleriyle birlikte gelip otağ kurduğu, atını bağladığı ve aşağıdaki üstü açık camiyi inşa ederek namaz kıldığı yerin adı Kadırga. Kadırga bütün gurbetçilerin iple çektiği, Temmuz'un 3'üncü cuması sevdaların buluştuğu, yeni sevdaların olduğu bir yerin adı. Kadırga kelimelerle anlatılmaz yaşanır. Hiçbir yerde olmayan otçular Kadırga'ya geliyor. Eskala'dan geliyor, Kızılağaç'tan geliyor, Oğuz'dan geliyor, Şahmelik'ten geliyor, Kürtün otçusu geliyor, Aktaş otçusu geliyor, Yediharman otçusu geliyor ve Kadırga'yı gelincik bahçesi gibi süslüyorlar yöresel kıyafetleriyle. Barış ve kardeşlik içerisinde aynı horon halkasında oynamanın keyfini yaşayacağız. Kadırga Şenlikleri Cuma günü yapılıyor ve burada pazar da kuruluyor. Kadırga'da eğlencenin ötesinde ilahi bir durum söz konusu. Üstü Açık Cami'de namaz kılınıyor, eğlenmek için gelenler kadar da bu camide namaz kılmak isteyen gurbetçilerimiz, yurtiçinden ve yurtdışından binlerce insan aynı safta buluşuyor, aminleri gökyüzüne, ülkemizin birliği için, dirliği için aminlerde buluşuyor. Diğer taraftan da herkes yaylasında otçu yaparken Cuma günü otçularla horon oynayarak geliyorlar, aynı kültürü canlı tutmaya çalışıyoruz ve gelecek nesillerimize de sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi.

"Şenliğe renk katıyoruz"

Ağasar kültürüne ait yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılan ve Aktaş yaylasından gelen Çiçek Şekerci, "Kadırga Yayla Şenlikleri ben doğduğumdan beri var, örf ve adetlerimiz çok güzel. Ben kendim Akçaabatlıyım ama Şalpazarı gelini olduğum için örf ve adetimle gurur duyuyorum. Herkese tavsiye ederim şenliğimiz çok güzel. Özkürtün ve Trabzon her taraftan inanlarımız var. Bu kıyafetler Ağasar kültürüne ait, ben de giyiyorum şenliğe renk katıyoruz. Genelde Perşembe akşamları obalarımızda toplanırız şenlik yaparız. Sabah da kalktığımızda örf ve adetimizi yerine getirmek için kemençe eşliğinde horon oynayarak buraya geliriz" diye konuştu.

"1 yıl boyunca bu yaylaya gelmeyi bekliyoruz"

Akçaabat Düzköy'den gelen Müslüm Samast da, "Bu yayla bizim eskilerimizin, dedelerimizin, dedelerinin bize bırakmış oldukları bir miras. Biz bu yaylaya gelmeyi 1 yıl boyunca o kadar güzel bekliyoruz ki, keşke bugün olsa da Kadırga'mızı görsek diyoruz. Bu şenlik bize huzur veriyor. Kadırga yaylasına her yerden geliyorlar. Gümüşhane'den, Kürtün'den, Beşikdüzü, Trabzon, Akçaabat, Şalpazarı, Düzköy buraya her ilden insanlar geliyor. Özellikle açık camide namaz kılmak çok büyük bir zevktir. Kadırga bizim için çok önemli, çok değerli bir yayladır" ifadelerini kullandı.

(UA-RE-ÖS-Y)