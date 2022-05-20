Kahramankazan'da "Gençlik Konseri" düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da "Gençlik Konseri" düzenlendi

20.05.2022 09:12
Kahramankazan'da "Gençlik Konseri" düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sanatçılar Berkay ile Hüseyin Kağıt sahne aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sanatçılar Berkay ile Hüseyin Kağıt sahne aldı.

Belediye tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda gerçekleştirilen "Gençlik Konseri", havanın serin olmasına rağmen ilçe halkından ilgi gördü.

Şarkı ve türkülere eşlik eden izleyiciler, cep telefonlarının ışıklarını aşarak konsere renk kattı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çalınan Ankara havalarıyla oynayan gençlere eşlik ettiği konserin sonunda havai fişek gösterisi sunuldu.

Ayrıca Oğuz, ilçeyi Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda temsil ederek dereceye giren sporcularla sahnede fotoğraf çektirdi.

Sporcuları tebrik eden Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ne kadar gülsek, ne kadar eğlensek de şunu aklımızdan çıkarmayacağız: Sevgili gençler şu ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında yaşamanın bir bedeli var. Allah onlardan razı olsun yıllar önce bu bedeli şehitlerimiz ödedi, gazilerimiz ödedi. Eğer lazım olursa bizim gençlerimiz de bu bedeli Allah'ın izniyle öder. İstanbul'da düşman donanmasının namluları saraya çevriliyken bir komutan çıkıyor, 19 Mayıs 1919'da 'Ben bu işgale karşıyım.' diye. Samsun'a, oradan güzel başkentimize Milli Mücadele'nin karargahı olan Ankara'mıza geliyor. 3 sene içinde Yunan'ı yeniyor ve yeni devletimiz kuruluyor. İyi ki onlar bu mücadeleyi verdiler. Biz de bulunduğumuz yerde hizmet mücadelemizi veriyoruz."

Oğuz, sanatçılar Berkay ile Hüseyin Kağıt'a konserlerinin ardından teşekkür ederek hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramankazan'da 'Gençlik Konseri' düzenlendi - Son Dakika


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