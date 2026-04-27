Kahramanmaraş, gastronomisi ve el sanatlarıyla Antalya\'da göz doldurdu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıttı. 5 gün süren fuarda Kahramanmaraş standı en yoğun ilgi gören alanların başında geldi.

Kahramanmaraş'ın zengin mutfak kültürü ve köklü el sanatları geleneği, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) bu yıl da geniş kitlelerle buluştu. ANFAŞ Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 - 26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stant, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Fuarda Kahramanmaraş'a özgü birçok lezzet bir arada tanıtıldı. Coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan şehir, özellikle Maraş dondurması ve fıstık ezmesiyle dikkat çekerken; Kahramanmaraş Çöreği, Çağlayancerit Cevizi, samsa ve tarhana gibi geleneksel tatlar da ziyaretçilere sunuldu. Standı ziyaret eden katılımcılar, ürünleri tatma fırsatı bulurken aynı zamanda bu lezzetlerin üretim süreçleri hakkında da bilgi edindi.

Büyükşehir Belediyesinin fuardaki tanıtım çalışmaları yalnızca gastronomiyle sınırlı kalmadı. Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının önemli bir parçası olan geleneksel el sanatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ceviz oyma sandıklar, ince işçilikle hazırlanan bakır ürünler, yemeniler ve sim sırma işlemeleri, standın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. El emeği göz nuru ürünler hem estetik değerleri hem de kültürel derinlikleriyle büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler hem yöresel tatları deneyimleme hem de geleneksel sanatları yakından inceleme fırsatı bulurken, Kahramanmaraş'ın zengin kültürel dokusu ulusal ve uluslararası platformda bir kez daha gözler önüne serildi. - KAHRAMANMARAŞ