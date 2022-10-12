Kahramanmaraş haberleri... Şarkıcı Bengü Kahramanmaraş'ta konser verdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberleri... Şarkıcı Bengü Kahramanmaraş'ta konser verdi

12.10.2022 23:24
Kahramanmaraş haberleri... Şarkıcı Bengü Kahramanmaraş'ta konser verdi

Kahramanmaraş kültür sanat haberi: Ünlü şarkıcı Bengü, Kahramanmaraş'ta sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Bengü, Kahramanmaraş'ta sahne aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Kampüs Fest" etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alana giremeyen bazı vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Bengü, "Kuzum", "İki Melek ", "Kokma Kalbim" şarkılarını seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bengü'ye çiçek ve kente özel işlemeli ceviz oyma sandık hediye etti.

Güngör, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın kültür, sanat ve edebiyat kenti olduğunu belirtti.

Belediye olarak, spor, sanat ve müzik etkinliklerine ağırlık verdiklerini aktaran Güngör, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Bengü, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş haberleri... Şarkıcı Bengü Kahramanmaraş'ta konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş haberleri... Şarkıcı Bengü Kahramanmaraş'ta konser verdi - Son Dakika
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