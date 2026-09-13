Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali Kıraç konseriyle başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde KAFUM Alanı'nda Kıraç sahne aldı. Yoğun ilgi gösteren müzikseverlerin eşlik ettiği festival, 20 Eylül'e kadar konser, söyleşi ve sergilerle sürecek.
Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında KAFUM Alanı'ndaki konserde Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, konser, söyleşi ve sergilerin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerle 20 Eylül'e kadar devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali Kıraç konseriyle başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?