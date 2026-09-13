Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali Kıraç konseriyle başladı

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında KAFUM Alanı'ndaki konserde Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, konser, söyleşi ve sergilerin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerle 20 Eylül'e kadar devam edecek.