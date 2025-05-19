Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda binlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Onikişubat Parkı'ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar süren yürüyüşte, ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu kalabalık, marşlar eşliğinde adım adım ilerledi. Yürüyüşe, Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

"Gençlik Günleri ve Şöleni" çerçevesinde Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen şenlikte radyo dünyasının sevilen isimleri Serdar Gökalp, Umut Bezgin ve Fatih Yıldırım ile Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, gençlerle bir araya geldi.

19 Mayıs, tüm Türkiye'de olduğu gibi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da coşku dolu etkinlerle kutlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel "Tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah şehrimizi gençlerimizle birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.