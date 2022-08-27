Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı

27.08.2022 00:36
Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda, hayranlarıyla buluşan Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Zara, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Zara'ya çiçek verirken, eşi Leyla Güngör'de kentin coğrafi işaret tescilli ürünü olan ceviz oyma sandık hediye etti.

Başkan Güngör, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın kültür, sanat, edebiyat ve birçok alanda ön plana çıktığını dile getirdi.

Belediye olarak kentin kültürel değerleri çok önemsediklerin dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Türk halk müziğimizi gerçekten çok güzel seslendiren ve her zaman dinlediğimiz Zara hanımı misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Biz bu topraklarda Anadolu coğrafyasında bir hikaye sürdürüp geliyoruz. 'İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım' diyen Aşık Mahzuni'den, 'Lambada titreyen alev üşüyor' diyen Abdurrahim Karakoç'tan ve biz bir hikayeyi asırladır sürdürüp geliyoruz. Türkülerimizde hasret var. Türkülerimiz de kahramanlık var. Tabi bu kültürümüzü sanatımızı geçmişten aldığımız değerlerle daha ileri götürmek yaşatmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuz. Kahramanmaraş şiir ve edebiyatın başkentidir."

Konserde, Aşık Mahzuni Şerif'in "İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım" türküsünü Zara ve Başkan Güngör birlikte seslendirdi.

Sanatçı Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı - Son Dakika
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