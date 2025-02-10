Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla "Kadın Oradaydı" fotoğraf sergisi açıldı, "Sönmez bu Ocak" adlı söyleşi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesince, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Milli Mücadele kahramanlarından Senem Ayşe'nin adını taşıyan "Kadın Oradaydı" fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Programda, Mehmet Ercan şiir dinletisi sundu, araştırmacı yazar Tufan Gündüz ise "Sönmez bu ocak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.
Etkinlik kapsamında, Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta aşr-ı şerifler, kasideler ve ilahiler okudu. İstanbul Barbaros Hayrettin Camii İmamı Alpcan Çelik de Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.
Şehrin kurtuluş ruhunu yansıtan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Etkinlikleri - Son Dakika
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