Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, konserler ve dans gösterileriyle kutlanıyor.

04.05.2025 19:40
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Edirne'de, baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine katılmak isteyen vatandaşlar etkinliklerin yapıldığı Sarayiçi'ne geldi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün polis noktasındaki kontrollerin ardından alana giren vatandaşlar yerel grupların konserleri ve dans ekiplerinin gösterileriyle eğlendi.

İzmir'den gelen Muammer Teşeli, AA muhabirine şenliklerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Etkinliklere her yıl geldiğini belirten Teşeli, "Şenlikler her yıl daha da güzelleşiyor. Valilik, belediye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir topluluk var. Bu şenlik, insanlara huzur, mutluluk ve sağlık getirsin." dedi.

Balıkesir'den gelen Menekşe Kapalıcı ise baharın gelişini dans ve müzikle kutladıklarını ifade etti.

Şenliklerin her yıl olduğu gibi neşeli geçtiğini dile getiren Kapalıcı, "Çok mutlu ve memnunuz, herkes bu coşkuyu yaşasın." diye konuştu.

Şenlik coşkusu yarın saat 16.00'da geleneksel Kakava ateşinin yakılmasıyla zirveye çıkacak.

Etkinlikler, 6 Mayıs sabaha karşı nehir kenarında yapılacak ritüellerle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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