Kalandar Çorbası Geleceğe Taşınıyor

Kültür Sanat

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, "Yadigar Projesi" kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerden "Kalandar Çorbası"nın yapımını kayıt altına aldı.

Trabzonluların Rumi takvime göre 13 Ocak gecesi "Kalandar" adı verilerek Rumi yılbaşını kutlamasına olan ilgi son yıllarda çeşitli etkinliklerle artarken, gece ile aynı ismi taşıyan çorba da gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bu yıl belirlediği proje kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nergiz Güngör önderliğinde usta öğreticilerden oluşan ekip, muhtarlar aracılığıyla 18 ilçede kaybolmaya yüz tutan çorbanın araştırmasını yaptı.

İlçelerde yaşlılarla görüşen ekip, "Kalandar Gecesi"ne özgü pişirilen yöresel çorbanın tarifini öğrendi.

Enstitüde, mısır, tereyağ, bakla, bal kabağı, mısır unu, soğan, sarımsak ve yoğurt gibi malzemelerin kullanıldığı çorbanın yapılışını kayıt altına alan ekip, enstitünün sosyal medya hesaplarında yayınlayacak.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, MEB'in her yıl belirlediği farklı tema çalışmalarına yönelik yiyecek ve içecek hizmetleri alanındaki usta öğreticiler ve öğretmenlerin saha taraması yaptığını söyledi.

Usta öğreticilerden oluşan ekibin, farklı konu başlıkları altında araştırmalarına devam ettiğini dile getiren Karabina, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu elde edilen verilerin çekimlerini yaparak, kayıt altına alıp ve belgesele dönüştürerek, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." dedi.

Karabina, kaybolmaya yüz tutmuş yemek kültürlerini gün yüzüne çıkartmak için gereken araştırmaları yaptıklarını ifade ederek, araştırmalar sırasında Trabzon'da kutlanan Kalandar geleneğine ait çorbanın yapımına rast geldiklerini aktardı.

Çorba, enstitüde her yıl pişirilecek

Çorbayı pişirerek, yapılışını kayıt altına alıp enstitünün mutfak bölümünde satışa sunduklarını belirten Karabina, son yıllarda kutlamalarla yeniden ön plana çıkan Kalandar gecesiyle aynı ismi taşıyan çorbanın yapılışını MEB arşivlerinde yer alacağını ve her yıl 13 Ocak'ta da enstitüde Kalandar çorbası ikram edeceklerini belirtti.

Karabina, projelerine destek vermek isteyen Trabzon halkına da çağrıda bulunarak, geleneksel yemek tariflerini kendileriyle paylaşmaları talep etti.

Usta öğretici Fatma Siliğ de yaptıkları çalışmalar sonucunda kalandar çorbasının çok eskiye dayandığını öğrendiklerini ifade ederek, "Ambarda ne ürün varsa mısır yarması, mısır unu, iç yağ, bal kabağı, barbunya fasulye ile ateşte kaynatılarak, yoğurt ve biberli tereyağ ile servis ediliyor. Çorbayı bu yıl ilk defa Olgunlaşma Enstitüsü olarak atölyemizde pişirerek misafirlerimize ikram ettik, onlar da çok beğendiler." değerlendirmesinde bulundu.